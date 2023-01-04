У Львові оштрафували таксиста зі Судану на понад 40 тисяч грн

Галицький районний суд Львова визнав винним у керуванні авто без посвідчення водія громадянина Судану Хамада Ломчана. Чоловік працював таксистом у Львові та не вперше сідав за кермо без документів. Його оштрафували на 40,8 тис. грн, пише Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду, 8 грудня Хамада Ломчана зупинили за кермом авто Škoda Roomster на вул. Івана Франка. Під час перевірки з’ясувалось, що у водія немає водійських прав і він не вперше протягом року сідає за кермо без документів. У жовтні його уже оштрафували за їзду без прав на 3400 грн.

Хамад Ломчан проігнорував судове засідання. У постанові суду вказано, що Хамад Ломчан є громадянином Судану, він працює у Львові водієм таксі.

Дослідивши матеріали справи, суддя Віталій Радченко визнав його винним у керуванні авто без відповідних документів та оштрафував на 40,8 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами п’ять років. На постанову ще може бути подана апеляція.

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