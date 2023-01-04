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У Львові для бездомних людей організують Святвечір

Наталія Жолинська

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У п’ятницю, 6 січня, Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб приготує традиційний святвечірній стіл, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Близько півсотні людей, які через різні життєві обставини не мають домівки, зможуть спільно покуштувати традиційні різдвяні українські страви.

«Розпочнеться різдвяна вечеря зі спільної молитви, а по завершенні – обов’язково будуть колядки. Як і щороку вечеря складатиметься з традиційних для українського столу страв. Обов’язково буде кутя, смажена риба, оселедець, борщ, вареники, грибна підлива, пампушки та узвар», – повідомили у Центрі обліку.

В організації вечері працівникам Центру традиційно допомагають громадські організації, благодійники та підприємці. Цього року долучилися до підготовки вечері й волонтери з Корпорації добрих справ. Також вони для кожного учасника вечері підготували ще й святкові подарунки.

Різдвяну вечерю у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб готують уже багато років поспіль. Цьогоріч вона відбудеться уже 14 раз.

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