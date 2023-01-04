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СБУ викрила агента РФ, який працював на спецслужби Білорусі

Ольга Денисяка

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На Чернігівщині Служба безпеки України викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Служба безпеки зібрала докази вини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації наприкінці 2022 року. Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

«Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб білорусі. Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області. Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що отримані відомості намагався передати до рф через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру за: ст. 111 (державна зрада); ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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