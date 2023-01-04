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На Львівщині зупинили вантажівки, «нафаршировані» контрабандою з РФ на 40 млн

Андрій Котенський

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Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Львівській області у співпраці із колегами з ЄС, викрили групу осіб, які підозрюються в організації ввезення великої кількості незадекларованого товару із Росії в Україну, повідомляє пресслужюа БЕБ.

Правоохоронці затримали водіїв транспортних засобів, які нелегально завезли товари в Україну. В ході обшуку одного з транспортних засобів вилучено побутову техніку, імпортером яких є держава-терорист – Російська Федерація.

За результатами обшуків вантажних автомобілів з причепами виявлено різну побутову техніку та товари широкого вжитку. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

За даними прокуратури, під час обшуку в причепі було виявлено та вилучено телевізори, портативні газові водонагрівачі, газові опалювальні двоконтурні котли, гелеві акумулятори, інвертори, пральні машини, інвенторні плити, радіатори, набори інструментів, комплектуючі до мобільних телефонів, інші  товари та побутову техніку.

В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.

Наразі встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, вирішується питання щодо арешту товару та встановлення повного кола причетних осіб. Тривають слідчі дії.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, (митних платежів).

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