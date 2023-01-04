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На Львівщині сільський голова зробив подарунок приватній компанії на 2.5 млн грн

Андрій Котенський

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На Львівщині судитимуть колишнього сільського голову, що за кошти громади купив трансформатор приватній компанії на суму 2,5 млн грн. Про це повідомив відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, 53-річному колишньому голові одного із сіл Львівщини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що завдала збитків на 2,5 млн грн.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді сільського голови, під час будівництва Народного дому безпідставно закупив дороговартісний силовий трансформатор для забезпечення електропостачанням вказаного Народного дому. Після чого безкоштовно передав його на баланс та у власність приватної компанії, що здійснює постачання електроенергії.

Проте, для забезпечення електропостачанням вказаного об’єкту було необхідно лише заключити договір приєднання до електричних мереж постачальника електроенергії. Відповідно до висновків фахівців, службовою недбалістю експосадовця завдано збитків на суму 2,5 млн грн.

Імені сільського голови не повідомляють.

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