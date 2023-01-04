На Apple TV досі доступний фільм «Ополченочка», відзнятий окупантами

На сервісі Apple TV для деяких країн доступний пропагандистський фільм «Ополченочка», який знімали у 2018 році на території окупованої Луганщини. Фільм можна знайти на сайті Apple TV.

Як пише Бабель, фільм доступний для користувачів сервісу з росії, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Вірменії та Азербайджану — тих країн, де офіційно є Apple TV.

На сайті Apple TV зазначено, що фільм знімали в Україні. Хоча й знімала його підконтрольна місцевим бойовикам «ЛНР» кіностудія «Лугафільм».

Фільм «Ополченочка» був знятий в Луганську за підтримки окупаційної адміністрації. Він розповідає про жінок у лавах бойовиків. Премʼєра фільму відбулася у травні 2019 року.

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