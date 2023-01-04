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Львівським десантникам передали спецтехніки на понад сім млн грн

Наталія Жолинська

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Львівські десантники отримали спецтехніку від БФ «Повернись живим» на понад сім мільйонів гривень. Йдеться про рації, коптери для 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Сума коштів, на які закупили спецобладання складає 7 мільйонів 645 тисяч гривень. Ці гроші задонатили небайдужі українці. Левова частка коштів — близько 5,6 млн грн — у цій партії допомогти 80-ці пішли на зв’язок.

Дві сотні рацій компенсують бригаді втрачені у боях за Донеччину, Луганщину, Харківщину і Херсонщину. Швидко посилять її підрозділи на найкритичніших напрямках фронту.

Відтак львівські десантники отримали:

  • 200 радіостанцій Motorola з ліцензією, акумуляторами і кабелями для програмування;
  • 4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise з додатковими батареями;
  • 4 захисні костюми сапера;
  • 26 металошукачів;
  • 62 набори для розмінування різного типу;
  • 12 підривних машинок;
  • 20 саперних ключів.

Для того, щоб задонатити кошти на українську армію, можна скористатись посиланням фонду «Повернись живим»: savelife.in.ua

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