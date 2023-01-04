Львівським десантникам передали спецтехніки на понад сім млн грн

Львівські десантники отримали спецтехніку від БФ «Повернись живим» на понад сім мільйонів гривень. Йдеться про рації, коптери для 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Сума коштів, на які закупили спецобладання складає 7 мільйонів 645 тисяч гривень. Ці гроші задонатили небайдужі українці. Левова частка коштів — близько 5,6 млн грн — у цій партії допомогти 80-ці пішли на зв’язок.

Дві сотні рацій компенсують бригаді втрачені у боях за Донеччину, Луганщину, Харківщину і Херсонщину. Швидко посилять її підрозділи на найкритичніших напрямках фронту.

Відтак львівські десантники отримали:

200 радіостанцій Motorola з ліцензією, акумуляторами і кабелями для програмування;

4 квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise з додатковими батареями;

4 захисні костюми сапера;

26 металошукачів;

62 набори для розмінування різного типу;

12 підривних машинок;

20 саперних ключів.

Для того, щоб задонатити кошти на українську армію, можна скористатись посиланням фонду «Повернись живим»: savelife.in.ua