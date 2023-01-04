Лілія Онищенко більше не керівник управління охорони історичного середовища

Лілію Онищенко звільнили з управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, в якому вона працювала із 2007 року. Тепер вона стала радницею міського голови з питань охорони історичного середовища та координуватиме залучення міжнародної допомоги для збереження і відновлення культурної спадщини Львова, а також розвиватиме співпрацю з міжнародними фондами. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Лілія Онищенко має новий виклик і нову посаду – радника міського голови з питань охорони історичного середовища. Вона матиме змогу сфокусуватися на кількох важливих напрямках у звичній для себе сфері. Зокрема, координація залучення міжнародної допомоги для збереження і відновлення культурної спадщині у Львові, співпраця з фондами. І ще кілька проектів, про які зовсім скоро розповімо детальніше», – повідомив Андрій Москаленко.

За словами Андрія Москаленка, Лілія Онищенко і надалі куруватиме українсько-польські проєкти «Спільна спадщина», «Дім відбудови України», онлайн платформу допомоги українським історичним містам, що постраждали через війну. Та координуватиме співпрацю з фондами «Полоніка» і ALIPH.

Також вона залишається у складі містобудівної ради та консультативної ради при управлінні охорони історичного середовища.

Обов’язки керівника управління охорони історичного середовища виконуватиме Маріанна Мороз, яка дотепер працювала керівником відділу у цьому управлінні.

Біографічна довідка Маріанни Мороз.

Освіта:

1998-2004р.р. – Український державний лісотехнічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

2017р.– Школа управління, Український католицький університет;

2021-2022р.р. — Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Публічне управління та адміністрування».

Досвід роботи:

2008р. – спеціаліст 1 категорії сектору охорони об’єктів культурної спадщини відділу охорони та використання об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міської ради;

2010р. – головний спеціаліст відділу обліку та моніторингу управління охорони історичного середовища Львівської міської ради;

2015р. – начальник відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища Львівської міської ради;

Січень 2023р. – в.о.начальника управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.

Нагадаємо, Лілія Онищенко-Швець очолювала управління охорони історичного середовища Львівської міської ради з 2007 року. До цього вона була заступницею начальника цього управління, а до 1992 року – науковою співробітницею дирекції Державного історико-архітектурного заповідника.

У 2017 році мер Львова Андрій Садовий ставив під сумнів профпридатність керівниці управління історичного середовища Онищенко.

Фото: ЛМР

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