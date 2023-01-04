Хто з росіян запускає «Шахеди», якими тероризують українців

Журналісти ідентифікували чотирьох російських офіцерів, які атакують інфраструктуру України та вбивають мирне населення за допомогою іранських дронів-камікадзе. Про це йдеться у спільному матеріалі «Слідства.Інфо» та «Наші гроші. Львів».

Як стало відомо, під прикриттям армійських змагань російські військові вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed в Ірані. Саме цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців – знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення.

Журналістам вдалося ідентифікувати чотирьох російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

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