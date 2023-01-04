ОСТАННІ НОВИНИ

Хто з росіян запускає «Шахеди», якими тероризують українців

Андрій Котенський

|

Журналісти ідентифікували чотирьох російських офіцерів, які атакують інфраструктуру України та вбивають мирне населення за допомогою іранських дронів-камікадзе. Про це йдеться у спільному матеріалі «Слідства.Інфо» та «Наші гроші. Львів».

Як стало відомо, під прикриттям армійських змагань російські військові вчилися керувати дронами-камікадзе Shahed в Ірані. Саме цими безпілотниками Російська Федерація останні кілька місяців тероризує українців – знищує інфраструктури та вбиває цивільне населення.

Журналістам вдалося ідентифікувати чотирьох російських офіцерів, які безпосередньо причетні до терористичних атак Shahed в Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

всі статті
Львівський портал