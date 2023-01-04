Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у Львові компанії VINIL Concert Agency Clever Production та Atmosphere.





«Настав період новорічно-різдвяних свят. Для того, аби не дати ворогу зламати наш патріотичний дух і вкрасти у нас свято, у Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Цього місяця заплановані концерти хористів, оркестри та виступи відомих виконавців. Тож кожен може обрати те, що йому до душі і приємно провести час з близькими», – зазначають організатори.

7 січня, Львівська опера, 16:00.

Волинський народний хор із різдвяною програмою «Во Вифлеємі зірка засяла» вітатиме усіх львів’ян із світлим святом Різдва. Пісня, танець та інструментальна музика сплетуться у яскраву різдвяну історію колоритних вокально-хореографічних композицій та етнографічних картин.



У цей вечір звучатимуть старовинні колядки та щедрівки, а також відомі та знайомі нам різдвяні композиції. Тож кожен зможе поколядувати та та ділитися теплом і радістю різдвяного дива!

Квитки тут: kontramarka.ua

8 січня, Центр Довженка, 19:00.

Великий різдвяний концерт з неймовірною «Командою А», яка відома у всій Україні і не тільки своєю творчістю, а й волонтерською діяльністю! Зірки проєкту «Команда А» Заліско, Андріана, Андрій Князь та гурт «Авіатор» запрошують на Великий Різдвяний концерт!



Це, безперечно, буде чудовий вечір! Зимовий Львів, рідна коляда та тепла атмосфера – що може бути краще!

Квитки тут: concert.ua

12 січня, Центр Довженка, 18:30.

Гуцульське Різдво! На біс!

Коляда, яка проникає в душу і там залишається навіки, навіть якщо її почув лиш один раз. Не пропустіть!

Квитки тут: concert.ua

14 січня, Центр Довженка, 17:00.

Улюбленець львівської публіки, Ілля Найда запрошує усіх на щиру та добру коляду. Не дамо відібрати у нас радість різдвяного дива та збережемо наші прадавні традиції!

Квитки тут: lviv.karabas.com

19 січня, Центр Довженка, 19:00.

Золотий голос української естради Іван Попович з новою концертною програмою «Щасливого Різдва, щасливого Нового року». Улюблені хіти, які співають різні покоління, та звісно ж – колядки і щедрівки зігріватимуть усіх та подарують незабутні емоції.

Квитки тут: kasa.in.ua

16 січня, театр ім. М.Заньковецької, 19:30.



Олександр Божик виступить у рідному Львові лише з одним вже традиційним новорічним концертом скрипаля-віртуоза з рок-гуртом.

На слухачів чекають нові авторські прем’єри, сучасні кавери, найкраще з минулих років та шоу-номери.

Також не обійдеться без зіркових запрошених гостей.

Квитки тут: kasa.in.ua

23 січня, Львівська опера, 19:00.

Унікальний концерт «ЦЕЙ СВІТ – ВЕРТЕП» з нагоди 74-ої річниці з дня народження культового поета ГРИЦЬКА ЧУБАЯ.

У програмі:

СОЛОМІЯ ЧУБАЙ представить авторські проєкти «POETY» та «Колискові для Олекси» у супроводі музичного гурту та симфонічного оркестру INSO-Lviv.

ТАРАС ЧУБАЙ виконає композиції на вірші Грицька Чубая та інших відомих поетів, пісні В.Івасюка, а також свої класичні хіти та колядки.

Перед концертом відбудеться відкриття вулиці ім. Грицька Чубая у Львові.

Квитки тут: concert.ua

30 січня, Львівська опера, 19:00.

Концерт-трилогія «Володар Перснів» від епічних симфонічного оркестру LUMOS Orchestra та хору «Євшан», побудований на палкій любові до творчості Дж.Р.Р. Толкіна, музики Говарда Шора та кінотрилогії «Володар Перснів» Пітера Джексона. Також Вас чекають чарівні солісти з незвичними старовинними інструментами та повна сага в тричастинному викладі!

Квитки тут: concert.ua

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