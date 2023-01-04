Буданов дав прогноз щодо смерті Путіна

Глава головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і помре дуже швидко, але він дочекається перемоги України у війні з Росією. Про це Буданов розповів в інтерв’ю ABC News, пише Українська правда.

«Він хворіє вже дуже давно. Впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро», – сказав Кирило Буданов.

Керівник української розвідки запевнив, що він не думає над тим, чи дійсно хворіє Путін. За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: «Ми просто знаємо це – від людей, від джерел».

На уточнююче питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до Путіна, Буданов відповів: «Так».

Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з Росією: «Ця війна має закінчитися до його смерті… Ми її виграємо у 2023 році».

На думку глави ГУР, після смерті Путіна в Росії відбудеться зміна влади і «не варто боятися її трансформації, бо це піде на користь усьому світу».

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