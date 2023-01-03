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ЗСУ уразили два пункти управління РФ

Ольга Денисяка

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За останню добу підрозділи Збройних сил України уразили два пункти управління ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на вечір 3 січня.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.

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