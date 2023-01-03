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В Городку водій Volkswagen збив двох пішоходів

Ольга Денисяка

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Зранку 2 січня в Городку на Львівщині водій автомобіля Volkswagen Bora збив двох місцевих мешканців. Пішоходів з травмами госпіталізували. Про це Львівськлму порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 2 січня близько 07:40 год. на трасі Львів-Шегині у місті Городок Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Bora, 49-річний житель Львівського району, наїхав на мешканців одного з сіл району – 38-річну жінку та 42-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП пішоходи травмувались, їх доставили до медзакладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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