У Краматорську бригада електриків потрапила під обстріл рф

У Краматорську бригада електриків потрапила під російський обстріл. Один із працівників отримав поранення. Про це повідомляють заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

«Краматорськ.Ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці», – йдеться в повідомленні.

Тимошенко зазначив, що наразі детальна інформація уточнюється.

Про обстріл 3 січня повідомив також мер міста Олександр Гончаренко.

«Бити ракетами по бригадах електриків, які відновлюють світло в домівках — це не друга армія світу, це навіть не армія другого світу», – зазначив Гончаренко.

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