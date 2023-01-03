Саміт Україна-ЄС 2023 року відбудеться в Києві

3 лютого 2023 року в Києві відбудеться наступний саміт Україна-ЄС. Цього року його мали провести у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Так, президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, політики обговорили наступний саміт Україна-ЄС.

«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.