ОСТАННІ НОВИНИ

Саміт Україна-ЄС 2023 року відбудеться в Києві

Анастасія Диняк

|

3 лютого 2023 року в Києві відбудеться наступний саміт Україна-ЄС. Цього року його мали провести у Брюсселі. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Так, президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, політики обговорили наступний саміт Україна-ЄС.

«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

ТОП-100 українських пісень 2022 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2022 року

Не квотами єдиними. Відкрите вторгнення рашистів в Україну стало черговим каталізатором до творення нових українських пі...

«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

всі статті
Львівський портал