Росіяни підірвали електростанцію, коли відступали з Берислава

У листопаді російські військові під час відступу з Берислава на Херсонщині підірвали електростанцію. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«У Бериславі росіяни відступили і навмисно підірвали електростанцію», — написав він.

Міністр наголосив, що знищення об’єктів критичної інфраструктури є терористичним актом, згідно із ст. 51(2) Додаткового протоколу I Женевської конвенції, однак це не зупиняє російських військових.

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