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На Стрийщині батько зарізав власного сина

Анастасія Диняк

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Мешканець одного з сіл Стрийського району вдарив ножем власного сина. Потерпілий загинув у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 2 січня близько 19:00 год. медики повідомили про чоловіка з ножовим пораненням в будинку одного з сіл Стрийського району. За даними правоохоронців, потерпілим виявився 47-річний місцевий мешканець.

Як з’ясувалося, між ним та його 75-річним батьком виник конфлікт, під час чого зловмисник вдарив свого сина ножем у спину. Унаслідок цього вранці потерпілий помер у лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Злочинцю загрожує позбавлення волі на термін до десяти років. Наразі його затримали, триває досудове розслідування.

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