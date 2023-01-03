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На Різдво львів’яни колядуватимуть на броньовик для військових

Наталя Дуляба

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У неділю, 8 січня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) відбудеться благодійний концерт, під час якого збиратимуть кошти на броньоване авто для військових. Про це повідомив настоятель церкви отець Тарас Михальчук на своїй сторінці у Facebook.

Святковий концерт розпочнеться о 19:00 год. На львів’ян та гостей міста чекатиме коляда та спілкування з волонтерами.

Під час заходу збиратимуть кошти на закупівлю броньованого автомобіля для бійців спецназу. На це потрібно 2,35 млн грн.

Як відзначила нардепка й волонтерка Софія Федина, заради збору коштів на броньоване авто ЗСУ волонтерська спільнота Львова проведе низку заходів до Різдва.

Крім концерту у Гарнізонному храмі, у Будинку воїна 4 січня проведуть мистецький благодійний аукціон, а 12 січня – різдвяний вечір по-волонтерськи у соборі святого Юра.

Усі охочі долучитися до збору коштів можуть зробити це негайно, перерахувавши благодійний внесок на монобанку за цим посиланням.

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