На Миколаївщині знайшли російську катівню

На Миколаївщині правоохоронці виявили ще одну катівню, яку росіяни облаштували у приватному будинку. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, російські окупанти захопили будинок місцевих мешканців. За даними СБУ, йдеться про селище Олександрівка.

Там незаконно тримали та жорстоко катували людей, які відмовилися співпрацювати з ворогом, а також росіяни вибивали інформацію про українських патріотів, зокрема учасників руху опору.

«Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур», – зазначили у СБУ.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, встановили місцезнаходження катівні російських загарбників у с. Олександрівка (ч. 1 ст. 438 КК України).