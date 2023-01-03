Через знеструмлення уряд скасував аукціони на Prozorro

Кабінет Міністрів України до кінця воєнного стану скасував аукціони під час закупівель у системі Prozorro. Таке рішення прийняли через регулярні знеструмлення, спричинені російськими обстрілами. Про це йдеться у постанові уряду №1495 від 30 грудня.

Так, до закінчення терміну дії воєнного стану та ще 90 днів після нього у системі Prozorro не працюватиме аукціон. Це означає, що учасники, які подаються на тендер, не будуть конкурувати між собою, знижуючи власні ціни в режимі онлайн.

Натомість остаточною буде та ціна, яку пропонуватиме учасник під час подачі документів. З-поміж них і обиратимуть переможця тендеру.

Як пояснюють у пресслужбі уряду, зміни до правил проведення торгів вирішили внести через тривалі знеструмлення, спричинені регулярними обстрілами РФ. Відповідно, через це не всі охочі можуть взяти участь в онлайн-аукціоні.

«Як відповідь на блекаути ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, відбуватимуться без аукціону. Тобто тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. В умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. Водночас рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується», – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, поки діятиме таке нововведення, фахівці відслідковуватимуть, як воно вплине на різні категорії закупівель. Зокрема щодо будівництва, тендери у якому є «складними», тож точилось уже чимало дискусій щодо необхідності аукціонів саме у цій сфері.

«Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. На вимогу World Bank Ukraine ми реалізовуємо окрему процедуру, в якій аукціони будуть опціональними, тобто на рішення замовника. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель», – розповіла міністерка економіки.

Додамо, що загалом протягом 2022 року, незважаючи на повномасштабну війну, у системі Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн. Завдяки торгам держзамовники змогли зекономити 6 млрд грн.

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