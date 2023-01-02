В окупованому Бердянську пролунав вибух

На Запоріжжя в тимчасово захопленому Бердянську окупаційна «влада» заявила про знищення безпілотника. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.
Так, за його словами, 2 січня російські засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник.
«Розрахунком ППО ЗС РФ за 35 км на північ від міста був помічений і знищений розвідувальний БЛА кустарного виробництва. Жертв і руйнувань немає», – написав він.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк