В окупованому Бердянську пролунав вибух

На Запоріжжя в тимчасово захопленому Бердянську окупаційна «влада» заявила про знищення безпілотника. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

Так, за його словами, 2 січня російські засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник.

«Розрахунком ППО ЗС РФ за 35 км на північ від міста був помічений і знищений розвідувальний БЛА кустарного виробництва. Жертв і руйнувань немає», – написав він.