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В окупованому Бердянську пролунав вибух

Анастасія Диняк

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На Запоріжжя в тимчасово захопленому Бердянську окупаційна «влада» заявила про знищення безпілотника. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.

Так, за його словами, 2 січня російські засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник.

«Розрахунком ППО ЗС РФ за 35 км на північ від міста був помічений і знищений розвідувальний БЛА кустарного виробництва. Жертв і руйнувань немає», – написав він.

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