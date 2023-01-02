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В Київській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки

Анастасія Диняк

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У ніч на 2 січня російські окупанти вчергове атакували Київщину дронами-камікадзе. Зокрема, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Так, в ніч на 2 січня росіяни завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136» по Києву та області.

За даними ОВА, станом на ранок понеділка, 2 січні, зафіксовано пошкодження 11 приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах.

«Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи», – зазначив Кулеба.

Окрім того, ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури на Київщині.

«Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла – користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 2 січня в багатьох областях України спрацювала повітряна тривога, адже в Україну залетіло декілька груп іранських безпілотників

Протиповітряна оборона України знищила 39 «шахедів», два «Орлани» та керовану ракету Х-59.

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