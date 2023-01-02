Українська розвідка заявила, що знає всі місця зберігання та переміщеня ядерної зброї РФ

Головне управління розвідки Міноборони України запевняє, що постійно тримає на контролі ядерну складову збройних сил росії. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає пресслужба ГУР.

У повідомленні йдеться, що країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

«По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони рф. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї», — зазначив Вадим Скібіцький.

Попри те, що цей процес не простий, ГУР МО України заявляє, що має досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.

«Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил росії», – підкреслює представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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