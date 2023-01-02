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У центрі Львова патрульні затримали жінку, яку розшукували за вбивство

Ольга Денисяка

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Львівські патрульні затримали в центрі міста 35-річну мешканку Харківщини, яку ще з 2020 року розшукують за вбивство. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Жінку, яка порушувала комендантську годину, патрульні виявили на проспекті Свободи. Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини, патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ.

Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки. Її супроводили у відділок поліції для подальшого встановлення обставин подій.

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