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У Львові повідомили про замінування міськради

Ольга Денисяка

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У понеділок, 2 січня, анонім повідомив про замінування Львівської міської ради. Про це повідомив у Facebook мер міста Андрій Садовий.

Наразі з мерії евакуйовують працівників.

«Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію працівників», – повідомив Садовий.

Водночас у пресслужбі міськради повідомили, що на місце прибули відповідні служби, які проводять огляд приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних пристроїв.

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