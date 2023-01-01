В новорічну ніч у Львові затримали семеро п’яних водіїв

Новорічна ніч у Львові минула спокійно. Патрульні опрацювали понад 160 завдань, оформили 24 постанови за порушення ПДР та 7 протоколів на нетверезих керманичів, повідомляє патрульна поліції Львівщини.

Цієї ночі сталося лише дві ДТП, одну з яких, водії оформили за допомогою аварійного комісара.

11 адмінматеріалів винесли на порушників громадського порядку.

На жаль, були виклики і на домашнє насильство. Поліцейські склали 8 термінових заборонних приписів та три протоколи за вчинення домашнього насильства.

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