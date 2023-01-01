У новорічну ніч українська ППО знищила 45 іранських дронів

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну 45 безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136», повідомляє генштаб ЗСУ.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищила 45 ударних БпЛА.

Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році.

Зіпсувати свято українцям не вийшло!

Воїни ЗСУ вітають незламну націю з Новим 2023-м роком!

Фото: Поліція Київщини

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