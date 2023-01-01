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У новорічну ніч над Києвом збили 32 повітряні цілі

Андрій Котенський

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Під час ворожої атаки рашистів у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 32 повітряні цілі, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Інформація щодо жертв відсутня. Водо-та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

Також повідомляється, що о 07:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети.

Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба.

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