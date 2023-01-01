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На Херсонщині хлопчик двічі пережив ракетний обстріл рашистів в новорічну ніч

Андрій Котенський

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На Херсонщині 13-річний хлопчик Ярослав в ніч на 1 січня двічі потрапив під російський ракетний обстріл. Про це повідомив голова Херсонської воєнної адміністрації Ярослав Янушевич.

У суботу, 31 грудня, за лічені години до Нового року, росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Братик і сестричка, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.

А в неділю, 1 січня, у перші хвилини Нового Року, – російська армія атакувала Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибуховою хвилею від ракети вибило вікна.

Після цього малюка евакуювали до Миколаєва, де за його життя продовжують боротися лікарі.

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