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Хорватія стала членом Шенгенської зони і переходить на євро

Андрій Котенський

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Хорватія з 1 січня приєдналась до Шенгенської зони, ставши 27 країною об’єднання відкритих кордонів. Про це повідомляє Європейська правда.

У новорічну ніч Хорватія також попрощалась зі своєю валютою куною і стала 20-м членом єврозони. Відповідно до місцевого законодавства, куна буде поступово виходити з обігу до 31 липня 2023 року.

Важливі переходи Хорватії у шенгенську зону відбулися майже через 10 років після її вступу в Євросоюз у 2013 році.

Вступ Хорватії до Шенгенської зони сприятиме розвитку ключової індустрії туризму країни, на яку припадає 20% її ВВП. Однак через технічні проблеми прикордонний контроль в аеропортах закінчиться лише 26 березня.

Хорватія, як і раніше, застосовуватиме суворий прикордонний контроль на своєму східному кордоні з сусідами, що не входять до ЄС – Боснією та Герцеговиною, Чорногорією та Сербією.

Нагадаємо, ЄС у грудні підтримав вступ Хорватії до Шенгенської зони, але не зміг затвердити приєднання Болгарії та Румунії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

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