Британія припинила імпорт російського газу

Велика Британія із 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.
МЗС Британії відзначає зменшення залежність Європи від російського газу.
«Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Таким чином ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни», – йдеться у повідомленні.
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Андрій Котенський