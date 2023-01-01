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Британія припинила імпорт російського газу

Андрій Котенський

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Велика Британія із 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

МЗС Британії відзначає зменшення залежність Європи від російського газу.

«Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Таким чином ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни», – йдеться у повідомленні.

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