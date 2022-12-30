За добу львівські патрульні спіймали 16 нетверезих водіїв

29 грудня патрульна поліція затримала у Львові 16 водіїв з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Львівські патрульні виявили у 16 водіїв ознаки алкогольного та наркокотичного сп‘яніння. Інспектори склали на них протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

«Шановні водії, нагадуємо, що алкоголь та кермо — це несумісні поєднання, які можуть коштувати комусь життя. Попереду новорічна ніч, тож закликаємо вас провести її в колі рідних та близьких людей. Пам‘ятайте, що комендантська година не скасована!» , – йдеться в повідомленні.



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