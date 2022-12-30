В Україні зросла кількість постраждалих від росіян дітей

Станом на ранок п’ятниці, 30 грудня, російські військові вбили 450 дітей в Україні, ще щонайменше 872 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 428, Харківській – 268, Київській – 117, Миколаївській – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Херсонській – 77, Запорізькій – 80, Дніпропетровській – 40.

30 грудня внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 3 126 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 337 з них зруйновані повністю.