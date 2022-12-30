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В Україні зросла кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом

Ольга Денисяка

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Впродовж останнього тижня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало зростання кількості госпіталізацій з коронавірусом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. 

За словами Кузіна, COVID-19 є найбільшим інфекційним викликом в Україні разом із грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями.

«Продовжуємо реєструвати випадки коронавірусу, також є летальні випадки. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, в середньому на 14%, ніж було раніше. За цей тиждень госпіталізували  майже 3 тисячі пацієнтів», – розповів Кузін.

Він зазначив, що значно знизилися показники вакцинації.

«За останній тиждень проведено близько 47 тисяч вакцинацій – це досить низький показник. Люди переважно отримують саме бустерні дози вакцинації”», – підкреслив він.

Головний санлікар додав, що найчастіше помирають пацієнти, старші за 60 років. Вони є найбільш вразливі до ускладнень захворювання.

При цьому Кузін наголосив, хоч проблема коронавірусу відійшли на другий план, вірус  все ж продовжує циркулювати, забирати життя і створювати додаткове навантаження на систему охорони здоров’я.

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