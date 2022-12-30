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Офіцера Академії сухопутних військ визнали одним з найкращих спортсменів Львова

Ольга Денисяка

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Підполковник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Віктор Легкодух став одним з кращих спортсменів Львова у 2022 році. Про це йдеться у Facebook НАСВ.

Управління спорту Львова підбило підсумки 2022 року та нагородило найкращих спортсменів, тренерів, спортивні федерації та директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста.

Поміж кращих відзначили представника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підполковника Віктора Легкодуха: він отримав подяку та сертифікат на 100 000 гривень.

Нагадаємо, що офіцер цього року став чемпіоном «Ігор Нескорених 2022» у штовханні ядра, а також срібним призером із веслування на тренажері.

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