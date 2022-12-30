Львів’янин встановив рекорд України, налаштовуючи Starlink

Львів’янин Левко Кравчук встановив рекорд України, одночасно налаштовуючи інтернет відразу на 14 системах Starlink. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

Так, до Книги рекордів України Левко Кравчук потрапив у номінації «Найбільша кількість одночасних налаштувань супутникового інтернету Starlink». Львів’янин, працюючи з 14 системами одночасно, зумів під’єднати їх до мережі.

«Саме цей факт Національний реєстр рекордів визнав рекордом України. Хоча Левко не проти, щоб це професійне досягнення побили його колеги. Адже все це наближає нашу перемогу, а вона – одна на всіх», – зауважила Лана Вєтрова.

Зазначимо, Левко Кравчук є айтівцем, саме він придумав для маскування терміналів Starlink наносити на тарілки портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Бандери та інших українських діячів.

Уже як мінімум 100 комплектів Starlink, налаштованих Левком Кравчуком, відправились нашим військовим на фронт.

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Фото: Facebook Лани Вєтрової