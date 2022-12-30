Головний офіс Західного управління юстиції перенесли зі Львова до Івано-Франківська

29 грудня головний офіс Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції перенесли зі Львова до Івано-Франківська. Про це йдеться у Facebook управління.

Таким чином завершили реорганізацію управління і тепер воно охоплює сім областей заходу України: Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,11, тел. (0342)75-06-51.

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