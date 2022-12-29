ЗСУ ліквідували ще майже 800 військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 104 560 військових, 3 018 танків, 283 літаки та 268 гелікоптерів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 29 грудня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 104560 (+790) осіб ліквідовано
танків ‒ 3018 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
артилерійських систем – 2004 (+5) од,
РСЗВ – 423 (+5) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 268 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський