ЗСУ ліквідували ще майже 800 військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 104 560 військових, 3 018 танків, 283 літаки та 268 гелікоптерів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 29 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 104560 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,

артилерійських систем – 2004 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+5) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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