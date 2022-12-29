Велика Британія передає Україні гелікоптери Sea King

Велика Британія надасть Збройним Cилам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Королівські Військово-морські сили Royal Navy вже провели навчання 10 екіпажів Збройних Сил України для Sea King. Мета навчання – покращення їхніх пошуково-рятувальних можливостей.
У ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Великій Британії.
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Андрій Котенський