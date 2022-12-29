Ілля Найда запрошує на Різдвяний концерт «Колядуємо разом!»

У суботу, 14 січня, у центрі Довженка відбудеться Різдвяний концерт Іллі Найди «Колядуємо разом!». Початок о 19:30, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Атмосфера справжнього українського Різдва, тепла та затишку цього вечора дозволить усім присутнім відволіктись від важких буднів та відновити сили.

«Не дамо відібрати у нас радість різдвяного дива та збережемо наші прадавні традиції! А запальна музика та позитивна енергетика артиста надовго залишаться у пам’яті. Тож беріть рідних і друзів і приходьте на найтеплішу та найнезабутнішу коляду цієї зими. Подаруйте собі вечір традиційних різдвяних пісень десятків поколінь українців!», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Квитки на подію доступні тут: lviv.karabas.com