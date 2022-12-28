У Чорному морі стало менше російських кораблів, — ВМС

Станом на 28 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до трьох російських кораблів. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.

Так, 27 грудня кількість кораблів РФ сягала 10 одиниць, зокрема, трьох носіїв ракет типу «Калібр».

Станом на 28 грудня їхня кількість зменшилася до трьох суден. Носіїв «Калібрів» наразі не зафіксовано.

У Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети. В Азовському морі російських кораблів немає.

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