У боях загинув командир відділення автомобільного взводу Володимир Стасюк

У боях з російськими окупантами, поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області, загинув командир відділення автомобільного взводу, молодший сержант, 44-річний Герой Володимир Стасюк, повідомляє Жидачівська міська рада.

Володимир Стасюк уродженець села Рогізно Жидачівської громади. Герой загинув 25 грудня 2022 року, внаслідок поранень несумісних з життям під час ворожого артилерійського обстрілу.

Як відомо, Володимир Стасюк народився 3 серпня 1978 року в с. Рогізно. Він відправився на війну, аби його син жив у вільній, прекрасній країні, щоб ніколи не знав що таке війна.

Володимир пройшов Майдан і Революцію Гідності. У час воєнного вторгнення з 2014 року хотів іти воювати в АТО, але не взяли за станом здоров’я. Перед повномасштабною агресією він працював за межами України, але повернувся на рідну землю, щоб розпочати тут власну справу.

24 лютого, коли розпочалась повномаштабна війна із Росією Володимир пішов у військкомат і записався до лав ЗСУ.

«Захищав і відвойовував південні терени нашої країни на Херсонщині. Після звільнення Херсона їхній підрозділ перекинули під місто Бахмут. Він ніколи не жалівся на фронтові умови, лиш говорив про важливість вирішення тільки однієї проблеми – побільше набоїв та підтримки артилерії і ракетних військ, щоб захищати і визволяти рідну землю», – йдеться у повідомленні.

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