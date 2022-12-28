У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років

Трьох білорусів, які в перші дні російського вторгнення намагалися перешкодити перевезенню військової техніки в бік України, засудили до тюремних ув’язнень на терміни від 21 до 23 років. Про це з посиланням на правозахисний проєкт «Гомельська весна» повідомляє Українська правда.

За версією Слідчого комітету Білорусі, Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун 28 лютого, на п’ятий день війни, підпалили релейну шафу на перегоні Жердь – Останковичі на залізничній дорозі, яка веде в Україну. У результаті їхніх дій світлофори і стрілки на цій ділянці дороги були на деякий час виведені з ладу.

Суд у білоруському місті Гомель визнав «рейкових партизанів» винними за статтями «тероризм», «державна зрада», «умисне псування шляхів сполучення»та «участь в екстремістському формуванні».

Молчанову суд призначив 21 рік позбавлення волі, Равичу – 22 роки, Дикуну – 23 роки. Також їх оштрафували на 4,8 тис. білоруських рублів кожного та конфіскували знайдене під час обшуків майно.

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