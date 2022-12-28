Прикордонники повідомили, скільки російських військ в Білорусі

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що наразі Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо. Про це він повідомив в етері національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

«Те угруповання, яке є у збройних сил Російської Федерації (в Білорусі – ред), це близько 10 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави», – повідомив Сергій Дейнеко.

За словами головного прикордонника, щоденно і розвідка, і ДПСУ, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території Білорусі, їм також допомагають «негласні помічники». Усі вони повідомляють, що «реальних можливостей» для наступу у ворога немає.

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