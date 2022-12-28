Помер колишній мер Винник Володимир Квурт

Після важкої хвороби відійшов у вічність 55-річний депутат Львівської обласної ради, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир Квурт. Про смерть колишнього мера Винник повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт. Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винник та секретарем міської ради Львова. Світла Пам’ять», – повідомив Андрій Садовий.

Володимир Квурт – український політик, управлінець, громадський діяч, підприємець, чинний депутат Львівської обласної ради VIII демократичного скликання, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, у минулому – секретар Львівської міської ради та міський голова Винник.

Народився на Київщині, із 1997 по 2006 рік працював у тютюновій галузі. У квітні 2006 року став секретарем Львівської міської ради. Виховував чотирьох дітей.

Про чин похорону буде повідомлено додатково.

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