На Львівщину привезли евакуйованих пацієнтів з Дніпропетровщини

До медзакладів Львівщини перевезли пацієнтів, яких евакуювали з міст та містечок, що розташовані недалеко від зони бойових дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, 28 грудня евакуаційним потягом у Львівську область доправили 20 дорослих пацієнтів з Дніпропетровщини, зокрема, з тих населених пунктів, які розташовані недалеко від зони бойових дій.

«Стан людей, яких привезли зараз оцінюється як середній та важкий. Пацієнтів прийняли у двох медичних закладах області. Вони забезпечені всім необхідним для якісного лікування», – йдеться у повідомленні.