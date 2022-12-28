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На Львівщину привезли евакуйованих пацієнтів з Дніпропетровщини

Анастасія Диняк

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До медзакладів Львівщини перевезли пацієнтів, яких евакуювали з міст та містечок, що розташовані недалеко від зони бойових дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, 28 грудня евакуаційним потягом у Львівську область доправили 20 дорослих пацієнтів з Дніпропетровщини, зокрема, з тих населених пунктів, які розташовані недалеко від зони бойових дій.

«Стан людей, яких привезли зараз оцінюється як середній та важкий. Пацієнтів прийняли у двох медичних закладах області. Вони забезпечені всім необхідним для якісного лікування», – йдеться у повідомленні.

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