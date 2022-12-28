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Львівська національна філармонія запрошує на новорічні концерти 

Андрій Котенський

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Колективи Львівської національної філармонії ім. Мирослава Скорика підготували для слухачів три новорічні музичні події. Ці концерти поєднали в собі атмосферу улюблених новорічних історій, передчуття Різдвяного дива та святкову класику, розповіли у пресслужбі філармонії. 

29 грудня о 17:00 на камерній сцені відбудеться концерт «Новорічна феєрія». На сцені філармонії пануватиме справжня магія новорічних свят, звучатимуть хіти світової опери та оперети. 

29 грудня о 18:00 у концертному залі Людкевича відбудеться музична подія «Сильвестрові Рефлексії».  Це вже традиційний концерт-подарунок для всіх слухачів львівської філармонії від Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова”.  Музиканти обіцяють прекрасний святковий настрій, радісні емоції і спогади. 

30 грудня о 18:00 у концертному залі Людкевича відбудеться концерт «Новорічна мандрівка» від академічного інструментального ансамблю «Високий Замок”, ТанцТеатру «Життя», вокального ансамблю «Квіти», Ірини Долі, Ольги Верхоляк-Томків та солістів Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

Слухачів запрошують насолодитись шедеврами різдвяної класики: Йогана Штрауса, Джакомо Пуччіні, Джоакіно Россіні, Франца Лєгара, Луїджі Ардіті, Миколи Лисенка, авторськими творами Ірини Долі та колядками. 

«В цей складний час особливо важливо не втрачати надії та віри в дива, продовжувати турбуватись про рідних та близьких, дарувати приємні спогади.

Завдяки титанічній праці Збройних Сил України ми маємо змогу продовжувати працювати для вас та підтримувати українську культуру. Тож запрошуємо провести зимові вечори цього року в затишній залі філармонії», – запрошують у філармонії. 

Квитки можна придбати за посиланням: Philharmonia

 

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