У Львові троє чоловіків провалились під кригу: один загинув

Ввечері 26 грудня в озері на вулиці Стрийській у Львові втопився 27-річний чоловік. Про це йдеться у Facebook Центральної водолазно-рятувальної служби Львова.

«26 грудня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи ЦРВС здійснили водолазне обстеження озера в м. Львові по вул. Стрийській з метою пошуку потерпілого, який провалився під кригу. Тіло потерпілого мешканця м. Львова 1997 року народження було піднято на поверхню о 00:50 год. 27 грудня», – йдеться в повідомленні.

За даними Zaxid.net, 27-річний львів’янин втопився, провалившись під кригу невеличкого озера на розі вулиць Стрийська та Наукова у Львові. Ще двом його приятелям вдалося врятуватися і вибратися живими. Інцидент стався пізно ввечері понеділка, 26 грудня, коли компанія чоловіків намагалася пройти до ресторану «Реберня», розташованому на березі озера.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС, до них надійшов виклик про те, що в озері тоне чоловік. Однак, коли рятувальники приїхали на виклик, було уже пізно.

Тоді на місце викликали ще й водолазів. Львів’янина шукали майже дві години, близько 01:00 водолази витягли його тіло з озера. Загиблим виявився 27-річний мешканець Львова.

Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області опублікувала відео, як вони готуються до пошуку тіла львів’янина.

Один із місцевих телеграм-каналів оприлюднив відео з місця події, де один із врятованих чоловіків розповів подробиці нещасного випадку. За його словами, вони намагалися через озеро пройти до ресторану. Провалилися під лід усі троє, двом вдалося вибратися, а третьому – ні. Ймовірно чоловіки були п’яні, адже думали, що йдуть по асфальту.

«Ми йшли в Реберню, я навіть не знав, що то лід є, я думав, що то асфальт. Ми двоє провалилися повністю, майже по шию, третій – Павло, провалився десь по пояс, я так бачив», – розповів один із потерпілих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини нещасного випадку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.