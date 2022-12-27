РФ втратила ще 620 бійців та сім бронемашин

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 103 220 військових, 3 016 танків, 283 літаки та 265 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 27 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 103 220 (+620) осіб,

танків ‒ 3 016 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,

артилерійських систем – 1 998 (+2) од,

РСЗВ ‒ 418 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 652 (+5) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 707 (+0),

Крилаті ракети – 653 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 179 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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