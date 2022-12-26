Використовувати салюти на свята — заборонено, — поліція

Правоохоронці нагадали, що використовувати піротехнічні засоби заборонено. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, Білошицький наголосив, що військові адміністрації більшості областей вже ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних засобів у період свят. За його словами, найближчими днями заборона діятиме по всій Україні.

Порушники нестимуть відповідальність по декількох статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно», — зазначив правоохоронець.

Також він нагадав, що комендантська година не скасована в жодній області й діє в тих самих часових рамках, що і раніше, у тому числі й в новорічну ніч.

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