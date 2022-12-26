ОСТАННІ НОВИНИ

Використовувати салюти на свята — заборонено, — поліція

Анастасія Диняк

|

Правоохоронці нагадали, що використовувати піротехнічні засоби заборонено. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, Білошицький наголосив, що військові адміністрації більшості областей вже ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних засобів у період свят. За його словами, найближчими днями заборона діятиме по всій Україні.

Порушники нестимуть відповідальність по декількох статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Багато кого ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому, реагувати будемо відповідно», — зазначив правоохоронець.

Також він нагадав, що комендантська година не скасована в жодній області й діє в тих самих часових рамках, що і раніше, у тому числі й в новорічну ніч.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал